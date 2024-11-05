Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував ракетні та дронові удари по містах Миколаїв і Одеса. Військовий пенсіонер з Миколаївщини також планував втечу до Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловік потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до РФ ще до повномасштабної війни. За даними слідства, агент отримував завдання від кадрового співробітника ФСБ, який вийшов на чоловіка під час великої війни.

“В обмін на допомогу рашистам чоловіку пообіцяли “евакуацію” до Росії з подальшим вирішенням його матеріальних питань”, — зазначили в СБУ.

Він розвідував місцезнаходження Сил оборони України, готуючи координати для атак з використанням дронів-камікадзе типу “Шахед” та ракет.

Щоб посилити розвідувальні можливості ФСБ та отримати більше розвідувальних даних, затриманий шукав “кандидатів нові агенти РФ”. Він намагався “втемну” залучити своїх знайомих, які були колишніми правоохоронцями, запитуючи їх у побутових бесідах про настрої серед нинішніх співробітників.

При обшуку у нього вилучили сім-карти і мобільні телефони, один з яких використовувався для секретного зв’язку з окупантами. За фактом державної зради в умовах воєнного стану затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.