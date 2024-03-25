На Київщині Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який намагався влаштуватися до Нацполіції та шпигувати за «Гвардією наступу».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У разі зарахування до Нацполіції зрадник сподівався отримати більше можливостей для збору даних про особовий склад і переміщення військової техніки Збройних сил України.

Інформація була потрібна для підготовки повітряних атак росіян на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій на передовій.

За даними слідства, щоб впевнитись у спроможності агента, ФСБ дала йому тестове завдання – доручила розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та госпіталів, а також оборонних заводів. Також він мав зібрати для ФСБ максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ.

Співробітники СБУ покроково документували дії російського агента і на фінальному етапі спецоперації затримали його у власному помешканні. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Національної поліції.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.