Служба безпеки затримала агента ФСБ під час контррозвідувальних заходів у Сумах. 22-річний уродженець Херсонщини планував російські атаки на українських військових, які перебувають поблизу зони проведення Курської операції.

Про це повідомили у СБУ.

Для виконання ворожого завдання затриманий обходив територію, приховано знімаючи локації військових об’єктів за допомогою мобільного телефону.

Отримані відеофайли з прив’язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

Співробітники СБУ завчасно викрили його діяльність, задокументувавши злочинні дії, що дозволило запобігти передачі розвідданих ворогу. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Розслідування встановило, що молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах. Замість грошей він отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.