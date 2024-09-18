Служба безпеки України затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ, який допомагав ворогу готувати повітряні удари по позиціях українських військ в одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському. Зрадник надавав окупантам координати для вогневого ураження ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними, російські спецслужби мали на меті атакувати опорні та командні пункти однієї з українських бригад, що тримає оборону в цьому районі. Агентом виявився військовослужбовець тієї ж бригади, якого окупанти дистанційно завербували через обіцянку грошової винагороди в 1 мільйон рублів. Проте обіцяної суми зрадник так і не отримав — ФСБ використовувала цю пропозицію лише для вербування.

Співробітники СБУ викрили та затримали агента, коли він надавав ворогу геолокації позицій ЗСУ. На місці затримання у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для зв’язку зі своїм куратором із ФСБ. Особу російського оперативника вже встановлено.

Крім того, під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав “злити” ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу.

Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою, а розслідування триває.