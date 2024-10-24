Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині ще одного російського агента, який брав участь у підготовці бойових операцій ворога для прориву оборони Мирнограда на Покровському напрямку.

Про це повідомила Служба безпеки України.

25-річний безробітний, завербований російською військовою розвідкою, діяв як агент ворога. Він дистанційно отримував завдання і надсилав розвіддані через месенджер своєму «зв’язковому» – іншому зрадникові, який воює в лавах Росгвардії на сході України.

Агент передавав інформацію про військових, а також геолокації енергооб’єктів, які живлять світлом Покровський район.

“Співробітники СБУ встановили місцезнаходження коригувальника і затримали його під час контрдиверсійних заходів. У нього вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.”, – заявили у дописі.

Розслідування встановило, що фігурант привернув увагу окупантів через регулярні прокремлівські коментарі, які він залишав у чатах російських Telegram-каналів.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою без можливості внесення застави і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.