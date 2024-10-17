Служба безпеки України затримала агента, якого окупанти направили з Росії до Харкова для коригування ударів по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Агент російської ФСБ збирав інформацію про розташування Сил оборони та намагався допомогти ворогу в підготовці нових атак по області.

Затриманий виявився 37-річним жителем Харкова, якого російські спецслужби завербували на території Росії, де мешкала його мати. Туди він утік на початку повномасштабного вторгнення.

У травні 2023 року він повернувся до Харкова через інші країни й почав виконувати завдання, які отримував від працівника ФСБ Євгена Коняхіна, зазначає СБУ.

Основними цілями російських ударів були військові полігони, де проходили навчання українські солдати.

Агент проводив розвідку, маскуючи її під робочі поїздки, під час яких він приховано фіксував оборонні об’єкти. Крім того, він намагався “втемну” використовувати знайомих, зокрема військових і волонтерів, у дружніх розмовах з’ясовуючи місця розташування військових, кількість особового складу та озброєння.

Чоловіка затримали під час спецоперації військової контррозвідки СБУ. Відомство підкреслило, що його дії були викриті і задокументовані вчасно.

Йому висунули обвинувачення у державній зраді в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за цей злочин — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.