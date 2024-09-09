У Києві затримали агента російської воєнної розвідки, який коригував обстріли столиці та підпалював об'єкти "Укрзалізниці".

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Найбільше ворога цікавили теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках.

Зазначається, що затриманим виявився мешканець Харкова. Для його вербування російська спецслужба використала один з Телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції “легкого заробітку”.

“За вказівкою розвідки РФ агент прибув до Києва, де орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС. У тимчасовому помешканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі “реального часу” стежити за енергооб’єктом”, — йдеться в повідомленні.

Також чоловік обладнав “спостережний пункт” ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відстежування ударів по лініях електропередач.

Таким чином росіяни планували зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО.

Після підготовки “спостережних постів” зловмисник повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Чоловіка затримали в одній з орендованих квартир у Києві, коли той налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак на місто.

Під час обшуків у нього вилучено телефони та відеопристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

СБУ повідомила зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.