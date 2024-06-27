Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Крім того, агент відстежував основні маршрути руху та орієнтовну кількість військової техніки Збройних сил України, що рухалась у напрямку передової.

За наявними даними, росіяни хотіли використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по регіону, а також для підготовки бойових операцій на Запорізькому напрямку.

Встановлено, що агент був на зв’язку з кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління Генштабу Збройних сил РФ (відомого як ГРУ), що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

За матеріалами справи, цей ворожий спецслужбіст доповідав напряму керівництву воєнної розвідки Росії.

СБУ зірвала плани РФ та затримала фігуранта на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також СБУ провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.