Жінка готувала серію повітряних ударів по регіону, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Основними цілями ворога були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України. Щоб виконати завдання, фігурантка мала вистежити локації українських військ, позначити їхні координати на карті та направити відповідний «звіт» окупантам.

Передусім вона намагалась виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її «на гарячому», коли вона намагалась зробити нову розвідувальну вилазку.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона висловлювала в російських соцмережах антиукраїнські наративи.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Їй загрожує довічне ув’язнення.