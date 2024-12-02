На Донеччині співробітники контррозвідки СБУ затримали 67-річну мешканку Лимана, яка співпрацювала з російською воєнною розвідкою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, жінка збирала інформацію про позиції українських військових та укріплення, щоб передавати її російським військовим.

Ворожа агентка обходила околиці міста, фіксуючи місця розташування Сил оборони та результати ворожих обстрілів. Ця інформація використовувалася окупантами для планування нових атак на території Донеччини.

“Контррозвідка задокументувала всі дії зловмисниці, зокрема її зв’язки з російськими спецслужбами, та затримала її. Під час обшуків вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом”, – повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що агентка була завербована через своїх знайомих у росії, які співпрацюють з ГРУ. Зв’язок з куратором вона підтримувала через бойовика, який бере участь у війні на сході України.

Затриманій оголошено підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативні дії проводились під керівництвом прокуратури Донецької області.