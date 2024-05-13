Контррозвідка СБУ успішно здійснила запобігання чотирьом планованим терактам у Києві, які були заплановані на 9 травня. У ході складної операції вже у столиці були затримані агенти російської спецслужби, які займалися підготовкою та встановленням вибухових пристроїв в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного з кафе.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За наявними даними, саморобні вибухові пристрої були приховані в упаковках з чаю. Вони містили таймери, детонатори та пластичну вибухівку з запалювальною сумішшю, спрямованою на спровокування масштабних пожеж.

Плани російської спецслужби передбачали детонацію вибухівок у пік часу відвідування гіпермаркетів, щоб завдати максимального збитку цивільному населенню. Крім того, вони планували розмістити пристрої серед легкозаймистих матеріалів, щоб ускладнити процес гасіння пожеж.

Ще один теракт був спланований біля популярного кафе в Києві. Російські агенти планували закласти вибухові пристрої поруч із припаркованим автомобілем.

Ці дії головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як “гру”) були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та відправку сигналу у символічний для них день 9 травня про наявність російського підпілля в Києві, яке очікує на “руський мир”.

«Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано – їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб», — заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Затриманий Юрій Сизов, співробітник “гру”, відповідав за координацію цих дій. Його затримано під час спроби встановлення вибухових пристроїв в третьому гіпермаркеті.

СБУ розкрила всю мережу, включаючи контрабандистів, що постачали вибухівку з РФ, і безпосередніх виконавців.

Затриманим оголошено підозру за ст. 111 (державна зрада); ст. 113 (диверсія) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.