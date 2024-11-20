Служба безпеки України затримала ще одного агента російських спецслужб, який діяв у Київській та Вінницькій областях. Зрадником виявився 22-річний бариста з Вінниці, який коригував повітряні атаки та вчиняв підпали.

Про це повідомили в СБУ.

За даними СБУ, агент збирав інформацію про одну з київських ТЕЦ, на яку російські окупанти планували здійснити удар ракетами та дронами-камікадзе. Окрім цього, він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір Київщини, зокрема над тепловими електростанціями.

Зрадник також намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області. Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали його “по гарячих слідах” після спроби підпалу.

Встановлено, що молодик був завербований російськими спецслужбами дистанційно в жовтні цього року. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із анонімним чатом, через який він звітував перед своїм куратором з РФ.

“Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.