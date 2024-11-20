Про це повідомили в СБУ.
За даними СБУ, агент збирав інформацію про одну з київських ТЕЦ, на яку російські окупанти планували здійснити удар ракетами та дронами-камікадзе. Окрім цього, він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір Київщини, зокрема над тепловими електростанціями.
Зрадник також намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області. Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали його “по гарячих слідах” після спроби підпалу.
Встановлено, що молодик був завербований російськими спецслужбами дистанційно в жовтні цього року. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із анонімним чатом, через який він звітував перед своїм куратором з РФ.
“Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”, — йдеться у повідомленні.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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