За даними слідства, вони спілкувались з представником ФСБ через анонімний чат у Telegram, за виконані завдання отримували гроші.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Один з інформаторів був одеситом, він влаштувався працювати до служби доставлення харчових продуктів у військові підрозділи на території Одеської області.

Так, за даними Офісу генпрокурора, він встиг передати дані щодо восьми місць дислокації підрозділів Сил оборони України в Одесі.

“Це були координати одного з військових вишів, підрозділу Повітряних сил, загону морської охорони Держприкордонслужби, підрозділів Національної поліції, територіальних центрів комплектування”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали під час чергового розвідзавдання поблизу однієї з військових частин.

Інший підозрюваний був киянином, він збирав інформацію про військові та інфраструктурні об’єкти у центральних районах столиці.

Також він декілька разів виїжджав до Полтавської області, де вів розвідку в оточенні об’єктів Нацгвардії.

“Для вчинення диверсій і ракетних обстрілів агент передавав місця дислокації підрозділів Генштабу ЗСУ, військових частин, вузлів залізничного сполучення ТЕЦ”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали у Києві під час виконання одного із завдань на території військової частини.

Обидвом затриманим оголосили підозри у держзраді та заарештували на два місяці.