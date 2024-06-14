Про це повідомили у СБУ.
Зазначається, що за вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про розміщення та адреси проживання українських військовослужбовців на території регіону.
За даними Служби безпеки, Росію цікавили розвіддані про підрозділи СБУ, Сил спеціальних операцій та адреси виробництва українських безпілотників. РФ планувала використати розвіддані для ракетних ударів, диверсій і терактів.
СБУ затримала фігуранта, коли він з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору через анонімні чати в месенджерах.
Місцевий чиновник потрапив у поле зору російської спецслужби під час його навчання у 90-х у московському технічному університеті імені Баумана. Вже після вторгнення РФ у 2022 році з фігурантом зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чоловіка до розвідувально-підривної діяльності проти України.
Служба безпеки повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.
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