Служба безпеки України затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ.

Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що за вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про розміщення та адреси проживання українських військовослужбовців на території регіону.

За даними Служби безпеки, Росію цікавили розвіддані про підрозділи СБУ, Сил спеціальних операцій та адреси виробництва українських безпілотників. РФ планувала використати розвіддані для ракетних ударів, диверсій і терактів.

СБУ затримала фігуранта, коли він з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору через анонімні чати в месенджерах.