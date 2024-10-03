Співробітники Служби безпеки України затримали агента російської воєнної розвідки, який коригував удари по Вінницькій та Сумській областях.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з даними військової контррозвідки, затриманим виявився 23-річний контрактник однієї з українських військових частин, який у травні цього року самовільно покинув місце служби.

Чоловік, шукаючи швидкий заробіток через телеграм-канали, потрапив у поле зору співробітника російської ГРУ. Останній запропонував йому «легкі» гроші в обмін на шпигунську діяльність.

“За вказівкою воєнної розвідки РФ фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони”, — повідомляє СБУ.

Як стало відомо, агент прибув до одного з прикордонних міст та орендував квартиру на два тижні, видаючи себе за військовослужбовця, який виконує завдання. Він намагався здобути довіру місцевих жителів, щоб «втемну» отримати від них інформацію про українських військових.

“Таким чином він збирався отримати від них інформацію про українських захисників. Також зловмисник фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для “звіту” перед російським куратором”, — додали в СБУ.

Агентурні дані мали використовуватися російськими силами для підготовки атак за допомогою керованих авіабомб, дронів і ракет.

“Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агента і провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. Після документування злочинних дій фігуранта його було затримано”, — йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі він перебуває під вартою та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.