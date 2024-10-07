Служба безпеки України затримала ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, які діяли на Дніпропетровщині. Ці особи наводили російські ракети на територію регіону, що стало продовженням операції, розпочатої у серпні цього року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Тоді контррозвідники СБУ затримали шістьох учасників ворожого осередку, які коригували ракетно-дронові атаки на об’єкти військової та критичної інфраструктури. Наразі затримано ще двох агентів – 56-річного керівника охорони місцевого підприємства та 48-річну безробітну, яка проживала в передмісті Дніпра. Вони діяли незалежно один від одного, але координувалися спільним російським куратором.

Агенти передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони та об’єктах “Укрзалізниці”, які забезпечували переправлення військової техніки та боєприпасів на фронт. Також вони відстежували маршрути військових колон ЗСУ.

Зловмисники фіксували цілі, об’їжджаючи вулиці обласного центру та прилеглих територій. Отримані дані передавали ФСБ у вигляді геолокацій та детальних описів об’єктів.

Обидва агенти були затримані контррозвідниками СБУ за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами їх злочинної діяльності.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.