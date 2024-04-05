СБУ затримала двох іноземців-агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Для виконання ворожого завдання ФСБ РФ залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах.

Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації іноземців в Україні.

Правоохоронці викрили агентів на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності та затримали їх. Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.