Про це повідомляє Служба безпеки України.
Для виконання ворожого завдання ФСБ РФ залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах.
Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації іноземців в Україні.
Правоохоронці викрили агентів на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності та затримали їх. Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.
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