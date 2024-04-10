Служба безпеки України успішно затримала 60-річного колишнього народного депутата від Партії регіонів, який, за звинуваченням, брав активну участь у сприянні збройній агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Цей інцидент став можливим завдяки кіберфахівцям, які перешкодили втечі зловмисника з України. Затримали його неподалік від прикордонного пункту на Одещині, коли він намагався виїхати з країни як особа непризовного віку.

Згідно з матеріалами слідства, у 2020 році цей колишній депутат став представником ОПЗЖ у міськраді Бахмута.

“Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав фсб повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі”, — йдеться в повідомленні.

Він віддавав вказівки про регулярне сплачування коштів до бюджету РФ у вигляді «податків» та «зборів». Таким чином, він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воювали проти України.

Зловмисник також публічно виправдовував збройну агресію РФ та розповідав про це у прокремлівських Телеграм-каналах. Пізніше він вирішив втекти за кордон.

Під час обшуку у затриманого були вилучені мобільний телефон та чорнові записи, що містили докази його злочинних дій.

Наразі затриманому оголошено підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України. Також розглядається питання щодо його додаткової кваліфікації за іншими статтями Кримінального кодексу України. Як наслідок, йому може загрожувати тюремне ув’язнення.