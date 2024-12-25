Про це повідомляє пресслужба СБУ. Про те, що це Олександр Суханов повідомляє hromadske з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
За даними слідства, підприємець намагався отримати дозвіл на оренду ділянки в рекреаційній зоні Києва поблизу Дніпра. Однак через штучно створені бюрократичні перепони в КМДА це питання не вирішувалося. У цей момент до бізнесмена звернувся Суханов, запропонувавши сприяння в обмін на хабар.
“За $1 млн політик гарантував погодження питання в комісіях та Київській міськраді, обіцяючи оренду на 25 років”, – повідомили в СБУ.
Суханова затримали під час отримання авансу у розмірі 900 тисяч доларів. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі триває розгляд питання щодо тримання під вартою. Слідство підготувало клопотання з альтернативою застави у розмірі 38 мільйонів гривень. Правоохоронці також здійснюють обшуки у приміщеннях КМДА, намагаючись встановити всі обставини злочину.
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