Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему у Київській міській державній адміністрації. У столиці затримали Олександра Суханова, керівника одеського осередку партії "Удар" під час отримання 900 тисяч доларів США як частини хабаря.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Про те, що це Олександр Суханов повідомляє hromadske з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За даними слідства, підприємець намагався отримати дозвіл на оренду ділянки в рекреаційній зоні Києва поблизу Дніпра. Однак через штучно створені бюрократичні перепони в КМДА це питання не вирішувалося. У цей момент до бізнесмена звернувся Суханов, запропонувавши сприяння в обмін на хабар.

“За $1 млн політик гарантував погодження питання в комісіях та Київській міськраді, обіцяючи оренду на 25 років”, – повідомили в СБУ.

Суханова затримали під час отримання авансу у розмірі 900 тисяч доларів. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває розгляд питання щодо тримання під вартою. Слідство підготувало клопотання з альтернативою застави у розмірі 38 мільйонів гривень. Правоохоронці також здійснюють обшуки у приміщеннях КМДА, намагаючись встановити всі обставини злочину.