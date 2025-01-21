Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначено, що посадовець не вказав ці активи у своїй декларації, оформлюючи їх на членів своєї родини та інших сторонніх осіб.
За даними розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:
- приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
- 2 квартири в Києві;
- 1 квартиру в Одесі;
- 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
- БМВ Х7 2024 р.в.;
- БМВ Х7 2022 р.в.;
- БМВ Х5 2023 р.в.;
- БМВ Х3 2022 р.в.;
- а також інше майно.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, набуті активи на понад шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищують його законні доходи.
Під час обшуку у фігуранта виявлено 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.
СБУ готує повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України: незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція за ці злочини передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
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