Співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних Сил України, який також є заступником Голови Центральної військово-лікарської комісії. Він був причетний до прийняття рішень про придатність військових до служби. За інформацією СБУ, підозрюваний набув необґрунтованих активів на суму понад 1 млн доларів США протягом періоду повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначено, що посадовець не вказав ці активи у своїй декларації, оформлюючи їх на членів своєї родини та інших сторонніх осіб.

За даними розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

а також інше майно.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, набуті активи на понад шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищують його законні доходи.

Під час обшуку у фігуранта виявлено 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.

СБУ готує повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України: незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція за ці злочини передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.