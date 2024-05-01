Про це повідомляє Служба безпеки України.
“У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банди. Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва”, — йдеться в повідомленні.
Угрупування, яке (за даними слідства) підпільно торгувало зброєю у різних областях України, СБУ нейтралізувала спільно з Нацполіцією.
Ще 5 фігурантів затримали в:
- Сумській;
- Одеській;
- Миколаївській;
- Харківській областях.
Зокрема у членів групи вилучили:
- 59 бойових гранат;
- більше десятка автоматів Калашникова;
- протипіхотні міни й кулемети.
“За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно “моніторили” спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої “пропозиції”, – повідомляють правоохоронці.
Після отримання замовлення зброю було запаковано у коробках з-під побутової техніки. Потім посилку відправляли адресату поштою. Таким чином зловмисники намагались замаскувати зброю, розповідають в СБУ.
Загалом зброю й боєприпаси члени банди діставали передусім з місць колишніх бойових зіткнень поблизу лінії фронту. Після цього озброєння зберігали у спеціально облаштованих сховках на території власних домоволодінь й місцевих гаражних кооперативів.
Під час обшуку зі схронів було вилучено:
- 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;
- понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;
- 3 пістолети-кулемети;
- майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.
Двом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на сім років.
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