Угрупування, яке (за даними слідства) підпільно торгувало зброєю у різних областях України, СБУ нейтралізувала спільно з Нацполіцією.

“У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банди. Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва”, — йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ще 5 фігурантів затримали в:

Сумській;

Одеській;

Миколаївській;

Харківській областях.

Зокрема у членів групи вилучили:

59 бойових гранат;

більше десятка автоматів Калашникова;

протипіхотні міни й кулемети.

“За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно “моніторили” спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої “пропозиції”, – повідомляють правоохоронці.

Після отримання замовлення зброю було запаковано у коробках з-під побутової техніки. Потім посилку відправляли адресату поштою. Таким чином зловмисники намагались замаскувати зброю, розповідають в СБУ.

Загалом зброю й боєприпаси члени банди діставали передусім з місць колишніх бойових зіткнень поблизу лінії фронту. Після цього озброєння зберігали у спеціально облаштованих сховках на території власних домоволодінь й місцевих гаражних кооперативів.

Під час обшуку зі схронів було вилучено:

28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;

понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;

3 пістолети-кулемети;

майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

Двом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на сім років.