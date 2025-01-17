СБУ затримала керівника фірми, яка отримала сотні мільйонів “відкатів” на шкільні укриття у Херсоні

Про це повідомило Bihus.Info з посиланням на херсонське видання “Мост”.
Згідно з ухвалою Центрального районного суду Миколаєва, Новохацький заарештований за підозрою у зловживанні впливом. Слідство встановило, що він виступав посередником у передачі “відкатів” за виконання робіт, оплачених із бюджету Херсона.
За даними слідства, Новохацький запропонував директору однієї з компаній у Херсоні “допомогу” в отриманні підряду від КП “Херсонтеплоенерго”. Умовою було сплатити йому 22,5% від суми договору. Також Новохацький погрожував, що у разі відмови підприємець не зможе вести бізнес у Херсоні та області.
Під час передачі “відкату” Новохацького затримали оперативники СБУ.
Як стало відомо, у вересні 2024 року ТОВ “Будпостач-СТСВ” без проведення відкритих торгів отримало два великі підряди від Управління капітального будівництва Херсонської міськради:
- будівництво укриття для навчально-виховного комплексу №56 на суму 109 млн грн;
- будівництво укриття для школи №41 на суму 90 млн грн.
Також компанія ремонтує інші укриття у Херсоні.
Власники та зв’язки компанії:
- Основними співвласниками “Будпостач-СТСВ” є Олександр Новохацький (директор, Івано-Франківськ), Віктор Спурза (Львівщина) та Олександр Загоскін (Кіровоградщина).
- Раніше серед співзасновників був Тарас Веклин із Франківщини, партнер по ТОВ “Провідні нафтогазові технології” із братом начальника Львівської ОВА Степаном Козицьким.
Корупційні підозри:
- “Будпостач-СТСВ” фігурує у кримінальному провадженні 2023 року щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на ремонти захисних споруд у Херсоні.
- З листопада 2023 року компанія отримала підрядів на 438 млн грн, виключно на Херсонщині.
Інші зв’язки:
- Олександр Новохацький та Олександр Загоскін навчалися разом в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу, де також працював експерт з енергетики Олександр Сусак. Сусак, як ФОП, отримує підряди на ремонти укриттів у Херсоні та є партнером Загоскіна в іншій компанії.
- Чинний заступник голови міської військової адміністрації Херсона Сергій Орєхов також навчався у цьому університеті в той самий період.
Ця інформація проливає світло на можливі корупційні схеми в системі розподілу бюджетних коштів та підрядних робіт у Херсонській області.
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