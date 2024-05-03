Служба безпеки України повідомила про підозру жителю Харкова, який шпигував за позиціями українських військових під виглядом прогулянок із собакою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки запобігла новій серії ракетно-бомбових ударів по Харківщині. Серед основних цілей агресора були системи ППО, які захищають обласний центр та прилеглі райони.

Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

У нього вилучено мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару РФ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим.

Також він «втемну» вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.