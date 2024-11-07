У Дніпрі кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України затримали агента російської ФСБ, який займався коригуванням ударів та підготовкою підпалів військових транспортних засобів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник, 48-річний слюсар з хімічними знаннями, виконував завдання свого куратора, встановлюючи координати підрозділів ЗСУ та фіксуючи наслідки обстрілів.

За даними слідства, згодом російський куратор доручив агенту здійснити серію підпалів військових автомобілів та об’єктів Укрзалізниці. Агент власноруч виготовив запалювальний пристрій, який складався з легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування.

Пристрій мав бути закладений під військовий автомобіль і активований дистанційно.

“Перед терактом зловмисник випробував пристрій поблизу залізничної колії, а потім звітував про це російському куратору”, – повідомляють в СБУ.

Затриманий також отримав інструкції щодо знищення додаткових цілей у разі успішного виконання перших завдань. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили його діяльність, зафіксували докази і затримали агента.

Слідчі повідомили йому про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Під час обшуків вилучено мобільний телефон з доказами його співпраці з ФСБ.

Розслідування триває, агент перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.