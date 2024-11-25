Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами справи встановлено, що проросійський клірик намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова. Також він відстежував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової.
Зібрані дані протоієрей відправляв месенджером представникам російських спецслужб у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом.
За наявною інформацією, росіяни планували використати ці розвіддані для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.
Зрадником виявився 43-річний протоієрей, який почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. Він народився у Мелітополі й протягом 2009-2018 року перебував на території Росії. Пізніше він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.
Наразі зловмисник перебуває під вартою, його загрожує вісім років за ґратами.
- Експосадовець СБУ підозрюється у незаконному збагаченні — НАЗК виявило розкішні автівки та нерухомість
- СБУ викрила російських агенток, які передавали дані через акаунти родичів
- СБУ затримала баристу з Вінниці, який коригував російські атаки та вчиняв підпали