Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у державній зраді та співпраці з російськими військовими. За даними слідства, затриманою виявилася пенсіонерка з Донецької області, яка раніше працювала в міліції, але згодом перейшла на бік ворога.

Вона підтримувала зв’язок із давнім знайомим, також колишнім міліціонером, який після 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань так званої “ДНР” і з початком повномасштабного вторгнення став командиром розвідувально-штурмової бригади ЗС РФ.

“Насамперед ворога цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ та маршрути автоцистерн із паливом, які прямували на передову”, – повідомляють у СБУ.

Агентка їздила місцевістю на власному автомобілі, приховано фіксуючи розташування українських військових укріплень та артилерійських позицій. Контррозвідники СБУ оперативно відстежили її дії, встановили місце перебування та затримали.

Їй висунуто підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Операцію з її затримання провели співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.