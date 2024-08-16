Про це повідомляє СБУ.
Служба безпеки та Національна поліція затримали шістьох осіб, які співпрацювали з російською розвідкою для здійснення підпалів в Одесі та Миколаєві, намагаючись вразити військові позашляховики Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці.
В операції були залучені чотири неповнолітніх та двоє молодих людей, які шукали легкі гроші через Телеграм-канали, обіцяючи швидкий заробіток за свою співпрацю.
В Одесі затримано двох осіб, які підпалили шафу світлофора на важливій залізничній лінії, а також їхнього спільника, що допомагав у розвідці.
Зловмисники планували продовжити підпали на об’єктах залізничної інфраструктури для шкоди логістиці Сил оборони України. У Миколаєві затримано трьох неповнолітніх, які за замовленням рф підпалили два службових пікапи морської піхоти ЗСУ.
Троє підозрюваних з Одеси, включаючи 15-річну дівчину, звинувачуються у підготовці підпалів адміністративних будівель ТЦК та можуть отримати довічне ув’язнення.
16-річний підозрюваний з Миколаєва обвинувачується у перешкоджанні діяльності ЗСУ і перебуває під домашнім арештом з можливим покаранням до 8 років. Також розглядається відповідальність двох його молодших спільників.
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