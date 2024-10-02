Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі 40-річного чоловіка та його дружину, які працювали агентами ФСБ. Вони підозрюються у шпигунстві за українською ППО та підпалах об’єктів Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що фігуранти діяли в парі з чітким розподілом обов’язків під час виконання ворожих завдань.

Жінка збирала розвіддані про місця базування підрозділів ЗСУ, які забезпечують захист міста від атак ворога. Вона фотографувала та фіксувала координати військових об’єктів, передаючи їх чоловікові, який надсилав інформацію до ФСБ.

Чоловік також займався підпалами, зокрема спалив релейну шафу на залізничній лінії, документуючи процес на відео для звіту перед російським куратором. Надалі фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах “Укрзалізниці”. Таким чином окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту.

“Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії подружжя і затримали зловмисників. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. За даними слідства, фігуранти почали співпрацювати з російською спецслужбою у червні цього року. Спочатку ФСБ дистанційно завербувала чоловіка, який потрапив на її “гачок”, коли шукав швидкого заробітку на Телеграм-каналах”, — повідомили у СБУ.

За інформацією, потім зрадник залучив до злочинної діяльності свою 36-річну дружину.

Щоб виконати перевірочне завдання окупантів, агенти розклеювали по місту провокаційні листівки, де пропонували “легкі” гроші від рашистів.

Під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі “агітки” та мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а дії його дружини кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, його спільниці – 8 років тюрми.