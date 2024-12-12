У Києві затримано проросійського агітатора, якого підозрюють у поширенні закликів до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівників держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурант поширював деструктивний контент через популярні соцмережі, включаючи Телеграм, Ютуб і Інстаграм, де мав аудиторію близько 20 тисяч осіб.

За даними слідчих, він виконував замовлення від пропагандистів, підконтрольних Шарію, які співпрацюють із російськими спецслужбами. Замовлення надходили через анонімні чати у вигляді редакційних завдань.

“Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки “партії Шарія”, проросійську літературу і наркотики”, – йдеться у повідомленні.

За результатами судово-лінгвістичної експертизи підтверджено підривну діяльність затриманого в інтересах Росії. Йому оголошено підозру за частиною другою статті 109 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за публічні заклики до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом.

Правоохоронці також вирішують питання про додаткову кваліфікацію його дій через виявлені наркотичні речовини.

Затриманого взято під варту, йому загрожує ув’язнення з можливою конфіскацією майна. Операція відбулася під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.