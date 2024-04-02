Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Російська група інформаторів складалась з чотирьох людей та здійснювала розвідувальну діяльність, слідкуючи за переміщенням військової техніки та об’єктами для можливих атак.

“Для виконання ворожого завдання кожен з них діяв за чітко визначеним «функціоналом». Так, наприклад, двоє фігурантів – водії маршрутних автобусів, під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки.

Ще двоє – диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили дорозвідку «потрібних» об’єктів”, — йдеться в повідомленні.