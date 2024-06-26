Служба безпеки затримала російського інформатора на Буковині. Він готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону і намагався вступити до окупаційних угруповань РФ.

Про це повідомили в СБУ.

Фігурантом виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави.

“Щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України. Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях. Для комунікації з окупантами фігурант використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, чоловік писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України.

“Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом. Співробітники СБУ завчасно встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ”,— зазначили в СБУ.

Буковинцю оголосили підозру у закінченому замаху на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 ККУ) та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 ККУ). Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми.