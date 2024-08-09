У Києві затримали агентку російського ГРУ, яка організовувала підпали службових автомобілів Сил оборони. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, жінку завербував співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії. Вона мала створити власний агентурний осередок у Києві серед мешканців столиці. Їхнім основним завданням був підпал службових авто Сил оборони.

В Офісі генпрокурора кажуть, що фігурантка координувала дії підпалювачів та надавала їм інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі військових.

Для її викриття правоохоронці задіяли “подвійного агента” — теж мешканця столиці, викритого раніше українською спецслужбою. У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю з СБУ і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки.

Зазначається, що жінку затримали, коли вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити “подвійний агент”.

На місці події оперативники вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Слідство встановило, що затримана агентка російського ГРУ потрапила під приціл воєнної розвідки РФ на початку повномасштабної війни, коли проживала в Токмаку. Після захоплення частини Запоріжжя вона переїхала до Києва, де на неї дистанційно вийшов співробітник ГРУ з пропозицією співпраці за гроші, які вона так і не отримала.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка наразі перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.