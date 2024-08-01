Служба безпеки повідомила про підозру священнику УПЦ МП, який нібито готував російський удар по ешелонах Сил оборони у Харківській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначають, що підозрюваним виявився громадянин Росії, настоятель одного із Харківських храмів УПЦ МП, який був завербований спецслужбою РФ ще до повномасштабного вторгнення.

Під час дистанційного контакту із працівником ГРУ священник отримав ворожі завдання – зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Щоб отримати розвіддані, священник залучив свого знайомого – працівника місцевої філії Укрзалізниці.

Так, посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місць розвантаження потягів Сил оборони. Відзняті кадри священнослужитель мав пересилати своєму куратору через анонімний чат у месенджері.

Слідчі Служби безпеки повідомили клірику та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми.