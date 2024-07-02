Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як виявило слідство, аби встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали Одесу та його прилеглі території. У разі виявлення «потрібних» об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.
Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.
Для конспірації фігуранти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.
Двох підозрюваних затримали, коли вони фотографували військовий об’єкт. Жінку затримали в її власному помешканні.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
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