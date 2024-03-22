Кіберфахівці СБУ запобігли передачі до РФ інформації про маршрути руху колон ЗСУ у Харківській області.

Про це повідомляє Служба безпеки.

Зазначається, що у зоні особливої уваги фігуранта були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.

Рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.

Однак співробітники СБУ затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих. Ним виявився 45-річний мешканець харківського передмістя, ідеологічний прихильник рашизму.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України). Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.