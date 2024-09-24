Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, нещодавно мобілізований 45-річний мешканець Харкова, якого у серпні 2024 року дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ, за вказівкою окупантів мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.

В обмін на це російська спецслужба обіцяла евакуювати фігуранта до Росії, де він планував вступити до російської армії і воювати проти України.

Для наведення вогню фігурант позначив потрібні локації на гугл-карті та відправив відповідний скриншот своєму російському куратору. Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку окупанти сподівалися обійти під час ракетної атаки.

Зазначається, що за інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом підозрюваний мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього так званий коридор для переходу лінії фронту.

Співробітники СБУ затримали чоловіка на етапі підготовки до “евакуації” в Росію. Під час обшуку у нього вилучили мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.