Служба безпеки України повідомила про підозру 22-річному оператору дронів, який під час боїв за Часів Яр передавав російській артилерії координати своєї бригади.

Як інформує СБУ, підозрюваним виявився контрактник — оператор безпілотних систем з бойової бригади ЗСУ, що утримує оборону на Краматорському напрямку.

За даними слідства, у 2023 році він був дистанційно завербований співробітником ФСБ Дмитром Сороколєтовим. Підозрюваний передавав йому інформацію про місцеперебування свого підрозділу, який коригував вогонь по російських військах, що штурмували Часів Яр.

Крім того, він намагався надати ФСБ координати інших українських підрозділів у цьому районі.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану), що передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.