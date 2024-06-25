Про це повідомило СБУ.
Служба безпеки України затримала у Дніпрі інформатора, який передавав геолокації Збройних Сил України ворожому чат-боту. Зловмисник, 36-річний блогер, активно співпрацював з окупантами, збираючи розвіддані про розташування українських військ у місті.
“Крім того ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуальна інформація про наслідки ворожих «прильотів»”, – йдеться в повідомленні.
Він також публічно закликав до захоплення влади в Україні, підтримуючи окупаційні угруповання.
Після проведення спецоперації зловмисника затримали, вилучивши комп’ютер, мобільний телефон та докази його діяльності. Йому пред’явлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, а також загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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