Українська Служба безпеки (СБУ) здійснила затримання в Дніпрі особи, яка надавала інформацію про геолокації Збройних Сил України (ЗСУ) ворожому чат-боті.

Про це повідомило СБУ.

Служба безпеки України затримала у Дніпрі інформатора, який передавав геолокації Збройних Сил України ворожому чат-боту. Зловмисник, 36-річний блогер, активно співпрацював з окупантами, збираючи розвіддані про розташування українських військ у місті.

“Крім того ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуальна інформація про наслідки ворожих «прильотів»”, – йдеться в повідомленні.

Він також публічно закликав до захоплення влади в Україні, підтримуючи окупаційні угруповання.

Після проведення спецоперації зловмисника затримали, вилучивши комп’ютер, мобільний телефон та докази його діяльності. Йому пред’явлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, а також загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.