Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Згідно з повідомленням, затриманий за вказівкою російської спецслужби збирав дані про українські військові позиції на Покровському напрямку, де тривають інтенсивні бойові дії. Основний інтерес ворога становили координати опорних пунктів і вогневих позицій українських військ, а також геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті.
Зібрані розвіддані планувалося використати для організації нових бойових операцій і прориву до районного центру. З метою збору інформації агент об’їжджав місцевість і намагався непомітно випитувати потрібні дані у своїх колег. Після цього він складав звіт, у якому детально описував виявлені цілі та позначав їх на електронних картах.
СБУ задокументувала його злочинну діяльність і затримала шпигуна. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для зв’язку з ФСБ. Розслідування встановило, що навесні цього року мешканець Покровського району був завербований дистанційно через свою активність на прокремлівських Телеграм-каналах, де публікував антиукраїнські коментарі.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Шпигун перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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