Служба безпеки виявила групу осіб, які намагалися зірвати мобілізацію через канали Viber і Telegram, а також поширювали інформацію про місцезнаходження ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На Прикарпатті СБУ заблокувала діяльність одразу 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Viber. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів ЗСУ та правоохоронців.

На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник Тelegram-каналу, який закликав свою аудиторію переховуватись від заклику та сприяти ухилянтам. Чоловік також створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.

На Львівщині викрили та оголосили про підозру місцевому жителю, який зливав локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території західного регіону через Viber.

Слідчі оголосили шести фігурантам про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.