Зокрема, під час підготовки оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ, фігуранти порушили вимоги бойових статутів. Також, під час бою, вони не застосували повний спектр заходів для відбиття та зупинення наступу ворога.

Це спричинило захоплення частини території в східному регіоні України, де досі тривають активні бойові дії.

Спеціалізовані експертизи, ініційовані правоохоронцями, підтвердили факти злочинної діяльності затриманих.

На підставі зібраних доказів їх затримано і буде повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану);

ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.