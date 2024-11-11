Служба безпеки України та Національна поліція затримали п’ятьох молодиків, які за замовленням російських спецслужб вчиняли серію підпалів у трьох регіонах України. Зловмисники намагалися знищити важливі об'єкти інфраструктури, зокрема авіатехніку Збройних сил України та електропідстанції.

Про це повідомили у СБУ.

“Одна із груп намагалася знищити авіатехніку ЗСУ на Кіровоградщині, а інші – “полювали” за електропідстанціями, у тому числі на об’єктах Укрзалізниці. Усі затримані були завербовані ворогом, коли шукали “легких” заробітків у Телеграм-каналах”, — йдеться у повідомленні.

Кіровоградщина: На гарячому було затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися підпалити гелікоптер ЗСУ.

Крім того, фігуранти мали намір знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, що могло призвести до відключення електроенергії для десятків тисяч місцевих жителів. Правоохоронці завчасно затримали зловмисників, зберігши важливі об’єкти для Сил оборони та енергетичної інфраструктури.

Полтавщина: У поліції виявили рецидивіста, який спалив військовий джип, що використовувався на фронті. Він отримав замовлення від Росії на підпал техніки ЗСУ. Чоловік раніше вже мав судимість за викрадення автомобіля.

Черкащина: Затримано 34-річного місцевого жителя, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух в регіоні.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.