Про це повідомили у СБУ.
“Одна із груп намагалася знищити авіатехніку ЗСУ на Кіровоградщині, а інші – “полювали” за електропідстанціями, у тому числі на об’єктах Укрзалізниці. Усі затримані були завербовані ворогом, коли шукали “легких” заробітків у Телеграм-каналах”, — йдеться у повідомленні.
Кіровоградщина: На гарячому було затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися підпалити гелікоптер ЗСУ.
Крім того, фігуранти мали намір знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, що могло призвести до відключення електроенергії для десятків тисяч місцевих жителів. Правоохоронці завчасно затримали зловмисників, зберігши важливі об’єкти для Сил оборони та енергетичної інфраструктури.
Полтавщина: У поліції виявили рецидивіста, який спалив військовий джип, що використовувався на фронті. Він отримав замовлення від Росії на підпал техніки ЗСУ. Чоловік раніше вже мав судимість за викрадення автомобіля.
Черкащина: Затримано 34-річного місцевого жителя, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух в регіоні.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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