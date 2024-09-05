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04 вересня

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СБУ: Затримано харківського банкіра, який працював на російську воєнну розвідку

У Харкові Служба безпеки України затримала агента воєнної розвідки РФ. Він працював на російського шпигуна, громадянина РФ, який був співробітником українського банку і планував ракетно-бомбові удари по місту.

Четвер, 5 вересня 2024, 12:52

Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що у липні цього року контррозвідка СБУ затримала росіянина у власному помешканні.

“Розслідуючи злочинну діяльність шпигуна, українська спецслужба вийшла на його поплічника. Ним виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку”, йдеться у повідомленні.

Чоловік розвідував локації українських військових, залучених до оборони Харкова. Він об’їжджав територію міста на автомобілі та приховано фіксував розташування об’єктів на телефонну камеру. Також він збирав інформацію про місця та наслідки російських повітряних ударів по місту.

Отриману інформацію він передавав російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера. Після кожного сеансу агентурного зв’язку зрадник видаляв усі повідомлення з анонімного чату.

“Утім, така конспірація не допомогла фігуранту. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала також його інформатора. Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ”, розповіли у спецслужбі.

Банкіру повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 КК України).

Дії росіянина кваліфіковані за двома статтями ККУ, серед яких – шпигунство (ч.1 ст.114).

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: агенти рф, Війна в Україні, СБУ, Харків, банкир

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