Правоохоронці затримали кількох зловмисників, які незаконно продавали зброю, боєприпаси та вибухівку, привезену з військових частин та зони бойових дій. Операцію провели Служба безпеки України та Національна поліція у різних регіонах країни, зокрема в Житомирській, Черкаській областях і Кропивницькому.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Житомирська область. Двох місцевих жителів затримано за торгівлю “трофейними” засобами ураження, які були вивезені з районів бойових дій на Донеччині.

Серед затриманих — 41-річний рецидивіст, який вже мав проблеми з законом за незаконний продаж зброї. У їхньому схроні в гаражі було вилучено понад 1 кг вибухівки, бойові гранати РГД-5 і Ф-1, а також понад пів тисячі набоїв різного калібру.

“Використовуючи особисті зв’язки у кримінальних колах, фігуранти підшукували потенційних клієнтів серед колишніх в’язнів”, — зазначили у СБУ.

Черкаська область. 30-річний дезертир сховав у приватному будинку своїх батьків 5 бойових гранат, автомат Калашникова з набоями та двома глушниками. Злочинець шукав покупців для зброї, яку він прихопив із військової частини.

Кропивницький. Двоє дезертирів намагалися продати криміналітету 5 протитанкових гранатометів і 11 гранат Ф-1. Під час обшуків у затриманих також було вилучено два бойових пістолети, кулемет, протипіхотну міну та вибухівку.

Зловмисникам повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами (ст. 263 ККУ). Їм загрожує до семи років позбавлення волі.