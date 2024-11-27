Служба безпеки України запобігла спробі здійснення диверсії, спрямованої на знищення електропідстанції, яка забезпечує живленням військовий аеродром і низку стратегічних об'єктів у Кіровоградській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у межах спецоперації затримано 21-річного місцевого мешканця, який співпрацював з ФСБ.

За даними слідства, молодика завербували російські спецслужби дистанційно у серпні 2024 року через його публічні прокремлівські висловлювання в телеграм-каналах.

Для перевірки на лояльність агенту доручили збирати інформацію про технічний стан енергетичних об’єктів, місця розташування військових шпиталів і будівель територіальних центрів комплектування.

“Відомості, які збирав зрадник, передавалися його куратору через текстові повідомлення та позначення на Google-картах”, – повідомили в СБУ.

Після підтвердження його готовності до співпраці агент отримав завдання здійснити підпал електропідстанції, використовуючи легкозаймисту рідину, та зафіксувати це на відео. Російська сторона обіцяла за виконання цього завдання винагороду у 200 тисяч рублів.

Завдяки оперативним заходам співробітники СБУ змогли викрити зловмисника і затримати його під час дорозвідки поблизу цілі. На місці у нього було вилучено мобільний пристрій із зафіксованими контактами з російськими кураторами в анонімному чаті.

Затриманому вже оголошено підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. На даний момент він перебуває під вартою.

Слідство триває під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області. У разі доведення вини, зловмисник може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.