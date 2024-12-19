Служба безпеки України успішно запобігла замовному вбивству свідка у кримінальній справі, що стосується спроби дати хабар офіцеру Головного слідчого управління СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Весною 2024 року група рейдерів запропонувала українському спецслужбісту $1 млн, щоб отримати його сприяння у рейдерському захопленні видобувної компанії на Вінниччині.

“Про отриману “пропозицію” полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву, після чого фігурантів затримали”, – йдеться у повідомленні.

Організатор групи, перебуваючи у слідчому ізоляторі, вирішив позбутися ключового свідка. Для цього він намагався знайти кілера через кримінальні зв’язки. Замовник обіцяв передати виконавцю всю необхідну інформацію про свідка, включаючи адресу та маршрути пересування, а після виконання злочину — виплатити $50 тисяч.

Співробітники СБУ вчасно розкрили його плани, зафіксували підготовку до вбивства та припинили діяльність злочинця на стадії підготовки.

Зараз рейдеру повідомлено про нову підозру.

“Наразі за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора рейдеру повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (підготовка до вчинення замовного вбивства)”, – зазначають в СБУ.

Раніше його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Тепер рейдеру загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.