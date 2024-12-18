Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи, які свідчать про значні втрати серед військових КНДР у Курській області. Зокрема, повідомляється, що за декілька днів до шпиталю під Москвою доправили понад 200 поранених північнокорейських бійців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, це підтверджує телефонна розмова, перехоплена українськими спецслужбами. У ній медсестра московської лікарні розповідає своєму чоловікові, який служить у лавах окупантів, про наплив поранених.

“Вчора привезли близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 – це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо”, – сказала жінка.

В іншій розмові жінка висловлює обурення тим, що північнокорейських військових розміщують у кращих палатах:

“Вони що, елітні, ці корейці? Звільняємо для них якісь спеціальні палати”, – йдеться у розмові.

СБУ розпочала кримінальне провадження через участь військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування проводиться за статтею 437 Кримінального кодексу України, що стосується ведення агресивної війни. Українські сили оборони продовжують активно працювати над звільненням окупованих територій.