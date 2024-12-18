Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зокрема, це підтверджує телефонна розмова, перехоплена українськими спецслужбами. У ній медсестра московської лікарні розповідає своєму чоловікові, який служить у лавах окупантів, про наплив поранених.
“Вчора привезли близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 – це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо”, – сказала жінка.
В іншій розмові жінка висловлює обурення тим, що північнокорейських військових розміщують у кращих палатах:
“Вони що, елітні, ці корейці? Звільняємо для них якісь спеціальні палати”, – йдеться у розмові.
СБУ розпочала кримінальне провадження через участь військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування проводиться за статтею 437 Кримінального кодексу України, що стосується ведення агресивної війни. Українські сили оборони продовжують активно працювати над звільненням окупованих територій.