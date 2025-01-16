Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала ворожу диверсійну групу, яка здійснила підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) під час руху військового ешелону в Рівненській області.

Як повідомляє Telegram-канал СБУ, завдяки оперативним діям ешелон було завчасно зупинено на безпечній відстані від місця вибуху. Це дозволило уникнути аварії та жертв. Залізничне полотно оперативно відновили, після чого рух потягів було продовжено.

“Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено”, — зазначено в повідомленні.

Затримати ворожих агентів вдалося “по гарячих слідах”. Ними виявилися двоє мешканців області віком 30 та 32 роки, яких завербували через Telegram.

За інструкціями кураторів, вони власноруч виготовили вибухівку на основі пластиду, знайденого у підготовленому схроні. Зловмисники заклали СВП під залізничні рейки та активували вибух дистанційно, намагаючись зупинити постачання оборонних вантажів для ЗСУ.

Під час обшуків у затриманих вилучили залишки вибухового пристрою та мобільні телефони з доказами їхньої злочинної діяльності.

Затриманим оголошено підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.