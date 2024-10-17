Служба безпеки України заочно висунула підозру російському генералу Володимиру Селівьорстову, який командував операцією "Київ за три дні" на початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомила СБУ.

Як зазначається у дописі десантні підрозділи російського генерала мали захопити аеродром у Гостомелі 24 лютого 2022 року. Інше угруповання військ із дивізії Селівьорстова отримало наказ захопити Вишневе – ще один населений пункт поблизу Києва.

Окупанти планували закріпитися в цих районах, створюючи плацдарм для подальшого наступу на столицю. Після прибуття основних сил російських угруповань вони мали штурмувати Київ із наміром його захопити. Однак українські військові, включаючи бійців СБУ, зірвали цей план, оточивши та знищивши значну частину військ Селівьорстова під час боїв за Гостомель. Тоді він і його заступники отримали тяжкі поранення й були евакуйовані.

“На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селівьорстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)”, – повідимила Служба безпеки.

На даному етапі тривають комплексні заходи, спрямовані на пошук і подальше покарання військового злочинця.