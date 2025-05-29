Скандал у львівському ліцеї №93 через російську музику: реакція влади

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Львові учні ліцею №93 стали героями відео, на якому вони танцюють і співають під російську музику. Цей інцидент викликав обурення та реакцію з боку Львівської міської ради.

Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури, зазначив, що наразі триває розслідування обставин події. «Ми активно співпрацюємо з адміністрацією школи, а також залучаємо учнів і їхніх батьків. Важливо усвідомлювати, що ця ситуація не обмежується лише однією школою чи містом. Сучасний контент у TikTok та Spotify також впливає на світогляд молоді. Це спільна відповідальність – шкіл, родин і держави. Нам потрібна стратегія, яка допоможе виховати покоління, що цінує свою мову, культуру та свободу», – підкреслив Закалюк.

На цю ситуацію відреагував і Андрій Шолтис, колишній депутат Львівської міської ради та військовий, який сам навчався у цій школі. Він висловив своє обурення: «Музика з Москви звучить у моїй рідній школі. Тут навчалися мої друзі, які загинули, захищаючи Україну. Вони не дізналися, що Росія ближча, ніж ми думали. Дякую тим, хто підтримує такий контент – ваші прослуховування допомогли купити зброю, якою вбили моїх друзів».

Речниця патрульної поліції Львівщини, Катерина Ем, повідомила, що інспектори служби освітньої безпеки вже відреагували на це відео. Діти публічно виконували пісні російського виконавця, які містять ненормативну лексику та пропагують неприйнятну поведінку.

«Усіх батьків учасників інциденту викликали до навчального закладу, де інспектори склали протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей», – додала Катерина Ем.